İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nde hafızların icazet törenine katıldı (2)
- Ayasofya - i Kebir Camii - İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an - ı Kerim tilavetiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nde düzenlenen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı. (2)
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