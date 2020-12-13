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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki; iki elimi bacağımın üzerine koyup ’ben ne diyeceğim’ diyorum'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki; iki elimi bacağımın üzerine koyup ’ben ne diyeceğim’ diyorum'

Soylu konuşma

( ANKARA ) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki; iki elimi bacağımın üzerine koyup ’ben ne diyeceğim’ diyorum" ANKARA

Para Cezası Acımasız İntihar Girişimi Kız Çocuğu Cinayet 


- İçişmleri bakanı Süleyman Soylu, “Bir aile mensubu olarak söylüyorum. Bir kız çocuğu babası olarak söylüyorum. Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki; iki elimi bacağımın üzerine koyup ’ben ne diyeceğim’ diyorum. Ama bunu istismar edenler, o kadar acımasız istismar ediyorlar ki şuramıza geliyoruz. Bizi olayların ne olduğunu resmen açıklamak zorunda bırakıyorlar. Burada siyaseti keselim ne olur” dedi.
Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Sivas’ta intihar girişiminde bulunan İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından para cezası verilmesi ilişkin sorusunu yanıtladı. Soylu, “Bakın burası gazetelerin dillendirildiği yer olmamalıdır. Konuştuğumuz mesele bir insan canıdır. Her insanın intiharı, hepimizi üzer. Ama dünyada da Türkiye’de de oluyor maalesef ve bir şeyi daha söyleyin. Bu intiharların nedenlerini bu gazetelerde yazmasına rağmen o insanların geride kalanları incinmesin diye söyleyemiyoruz. Anlatamıyoruz ve içimize atıyoruz. Oysa bunu istismar edenler o kadar fazla ki. Hepimiz aile sahibiyiz. Hepimizin başına kötü işler gelebilir. Ama geride bıraktıklarımıza, hiç olmazsa kötü işlerin mirasını ömür boyu sırtlarında bir yük olarak bırakmayalım” ifadelerini kullandı. Kadın cinayetlerinde de benzer konunun yaşandığını söyleyen Soylu, “Bir aile mensubu olarak söylüyorum. Bir kız çocuğu babası olarak söylüyorum. Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki; iki elimi bacağımın üzerine koyup ’ben ne diyeceğim’ diyorum. Ama bunu istismar edenler, o kadar acımasız istismar ediyorlar ki şuramıza geliyoruz. Bizi olayların ne olduğunu resmen açıklamak zorunda bırakıyorlar. Burada siyaseti keselim ne olur. Ben sizden de yardım istiyorum. Meclis’ten de yardım istiyorum. Bunu istismar edenlere karşı hep beraber mücadele edelim ne olur" dedi.

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