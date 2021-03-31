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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu, AKPM Başkanı Rik Daema ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, AKPM Başkanı Rik Daema ile bir araya geldi.

-Toplantıdan genel ve detay görüntüler

Toplantı 

--Bakan Soylu'nun Başkan Daem'se GAMER'i tanıtması

( ANKARA ) ANKARA

- İçisleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlığa bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi. Toplantıya İçişleri Bakanı Soylu, AKPM Başkanı Daems, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Ahmet Yıldız ile Vali Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı.
Bakan Soylu, toplantı öncesi Başkan Daem'se GAMER'i tanıttı ve bilgi verdi. (ALİ -
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