-Milletvekilinin halay çekmesi

-Milletvekilinin konuşması

-Nevruz ateşinin yakılması



( ADIYAMAN ) HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul: “HDP her koşula hazırdır" ADIYAMAN



- Adıyaman’daki Nevruz Bayramı kutlamalarında konuşan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, partisinin kapatılmasıyla ilgili, “HDP her koşula hazırdır merhaba ve mutlu yıllar dilerim” dedi.

Partisinin Adıyaman’daki Nevruz Bayramı etkinliğine katılan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, kapatma davasıyla ilgili her koşula hazır olduklarına dikkat çekti.Öte yandan kentte HDP tarafından organize edilen Nevruz Bayramı kutlamaları bu yıl ilgi görmedi. Az sayıda kişinin katıldığı kutlamalarda yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman’da halaylar çekilerek sosyal mesafe hiçe sayıldı. Nevruz ateşinin yakılması ve sanatçıların sahne almasının ardından, kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi.



