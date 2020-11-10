Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan:“Elvan, Albayrak ile görüştüğünü belirterek, “Hizmetlerinden dolayı teşekkür ettim. Kendisi de bana başarılar diledi”

- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, “Albayrak ile görüştüğünü belirterek, “Hizmetlerinden dolayı teşekkür ettim. Kendisi de bana başarılar diledi” dedi. Elvan, TBMM’de gazetecilere Elvan, göreve gelmesinden dolayı teşekkür etti. Elvan, devir teslim töreninin yapılmayacağını aktararak, Albayrak ile görüştüğünü belirtti. Elvan, “Hizmetlerinden dolayı teşekkür ettim. Kendisi de bana başarılar diledi” dedi.
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