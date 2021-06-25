HATAY - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti, ülkemize çağ atlatan bir partidir'
HATAY - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, ülkemize çağ atlatan bir partidir" - AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıHATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katıldı. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım