HATAY - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu ancak ülkemize daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz'
HATAY - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu ancak ülkemize daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz" - AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediyeHATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katıldı. (3)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım