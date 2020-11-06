Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı - ANTALYA
- Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic - Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman - Fotoğraf çekimi - Toplantıdan detaylarANTALYA - Antalya ’da düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı kapsamında Türkiye - Bosna - Hersek - Hırvatistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman katıldı.
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