ESKİŞEHİR - CHP Ekonomi Masası heyeti, sanayicileri ve esnafı ziyaret etti
- ''CHP Ekonomi Masası'' heyetinin fabrikaları ziyaretinden detaylar - Heyetin esnaf ziyaretinden detaylarCHP Ekonomi Masası heyeti, Eskişehir 'de sanayicileri ve esnafı ziyaret ettiESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki "Ekonomi Masası" heyeti, Eskişehir 'de sanayicilere ve esnafa ziyarette bulundu. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaları ziyaret eden Öztrak ve beraberindeki heyet, daha sonra TEKSAN Sanayi Sitesi'ne geçti. Burada temaslarda bulunan Öztrak başkanlığındaki heyet, İsmet İnönü Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.Öztrak ve beraberindekiler esnaf ziyaretinin ardından Odunpazarı Modern Müzesini gezdi.CHP heyeti, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
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