- Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz için TBMM’de tören düzenlendi



- Eski Sağlık Bakanı ve 18, 19, 20, 21 ve 23. dönem Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz için TBMM’de tören düzenlendi.

Eryılmaz için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski TBMM Başkanları, milletvekilleri, yakınları ve ailesi katıldı.

Özgeçmişi okunan Eryılmaz için dua edildi. Eryılmaz için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılınacak ve Gölbaşı İlçe Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (AUÖ

