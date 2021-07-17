ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rize'de sele maruz kalan alanları Afet Bölgesi ilan edileceğiz'
ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize'de sele maruz kalan alanları Afet Bölgesi ilan edileceğiz" - Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesiERZURUM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”nde konuştu. (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de sele maruz kalan alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini bildirdi.
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