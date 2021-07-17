ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KKTC'de baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yanı sıra pek çok eser ve projeyi de hizmete alacağız'
ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC'de baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yanı sıra pek çok eser ve projeyi de hizmete alacağız" - AK Parti Erzurum İl Danışma Kurulu toplantısı - Partililerin coşkusu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı. (3)
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