ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Erzurum, hep olduğu gibi yine hizmet ve eser siyasetini, AK Parti'nin kardeşlik siyasetini tercih etti'
ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Erzurum , hep olduğu gibi yine hizmet ve eser siyasetini, AK Parti'nin kardeşlik siyasetini tercih etti" - AK Parti Erzurum İl Danışma Kurulu toplantısı - Partililerin coşkusu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye gelmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım