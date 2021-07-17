ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dirilişin ve direnişin sembolüdür, Erzurum'
ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dirilişin ve direnişin sembolüdür, Erzurum " - Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye gelişi ve vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıERZURUM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”nde konuştu. (1)
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