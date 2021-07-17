ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Çözüm süreci) Terör örgütlerinin amacı hak arayışı değil'
ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çözüm süreci) Terör örgütlerinin amacı hak arayışı değil" - Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Erdoğan: "(Çözüm süreci) Sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil, kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir."ERZURUM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”nde konuştu. (3)
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