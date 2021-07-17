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ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'nin ülkemizin son 20 yılına damga vuran siyasi başarısında en büyük pay sahibi bu davaya gönül veren AK Parti'nin neferleridir'
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'nin ülkemizin son 20 yılına damga vuran siyasi başarısında en büyük pay sahibi bu davaya gönül veren AK Parti'nin neferleridir'

ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'nin ülkemizin son 20 yılına damga vuran siyasi başarısında en büyük pay sahibi bu davaya gönül veren AK Parti'nin neferleridir'

ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin ülkemizin son 20 yılına damga vuran siyasi başarısında en büyük pay sahibi bu davaya gönül veren AK Parti'nin neferleridir" - AK Parti Erzurum İl Danışma Kurulu toplantısı - Partililerin coşkusu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı.
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Toplantı 

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