ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'nin ülkemizin son 20 yılına damga vuran siyasi başarısında en büyük pay sahibi bu davaya gönül veren AK Parti'nin neferleridir'
ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin ülkemizin son 20 yılına damga vuran siyasi başarısında en büyük pay sahibi bu davaya gönül veren AK Parti'nin neferleridir" - AK Parti Erzurum İl Danışma Kurulu toplantısı - Partililerin coşkusu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı. (2)
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