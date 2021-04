Ermeni vatandaşlar, her yıl soykırım söyleminin açılmasından üzüntü duyuyorlar

--Kilise detay

( HATAY ) -- Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan ve Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyünde yaşayan Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, tartışmalardan duydukları üzüntüyü dile getirdiler- Çapar: "Aleviler, Sünniler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, Türkler, Ermeniler, Araplar, Kürtler, Museviler yüzyıllardır bir arada huzur içinde yaşıyoruz. Gelip bu ortamı görmelerini isterim" HATAY



- Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyünde yaşayan Ermeniler, soykırım söylemlerinin her yıl yeniden gündeme getirilmesinden üzüntü duyduklarını söyledi.



Vakıflı Köyü Ermeni Cemaat Vakfı Başkanı Cem Çapar, dostluğun, barışın ve kardeşliğin kendi Hatay'da yıllardır huzur içinde yaşadıklarını dile getirerek, "Türkiye - Amerika ilişkilerini çok anlayabildiğim bir mecra değil. Ama Türkler ile Ermeniler, Hristiyanlar ile Müslümanların bir arada nasıl yaşadığını çok iyi anlatabilirim. Hatay'da ve Samandağ' da ve ilçede bulunan Vakıflı Mahallesi'nde burada Aleviler, Sünniler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, Türkler, Ermeniler, Araplar, Kürtler, Museviler yüzyıllardır bir arada komşuluk, arkadaşlık ilişkileri paydasında beraber yaşıyoruz. Bu yüzden mutlaka Türkiye'yi ve Hatay'da bulunan bu toprakları görmeleri, tanımaları, bu ortamı yaşamaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Soykırım söyleminin her sene gündeme getirilmesinin kendilerine son derece rahatsız ettiğini belirten Cemaat Başkanı Çapar, "Soykırım söylemi her sene bu dönemde dile geliyor. Üzüntü duyuyoruz. Dediğim gibi ülkenin siyasetlerine karışamayız. Bilebildiğimiz bir mecra değil. Bu konu beni aşar. Ama şahsi adıma üzüntü duyduğumu söylemek istiyorum" dedi.

