DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir'
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir" - Toplu açılış töreni programı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıDİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. (2)Erdoğan: "KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi demokraside, devletin yatırım, hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır?"
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