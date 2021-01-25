Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kaçırılan denizcilere ilişkin: 'Gemi dün akşam itibariyle limana yaklaştı, biraz açıkta daha doğrusu. Ve dün akşam güvenlik güçleriyle ve büyükelçimiz bir ekip gemiye çıktılar ve gemi temiz. Herhangi bir ko