Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan saat 19.23'te Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan saat 19.23'te Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

-Paylaşımdan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Büyükelçiler 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 19.23'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından saat 19.23' de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakan Çavuşoğlu, Bakan yardımcıları ve büyükelçilerin yer aldığı bir klibi paylaştı .(BC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı