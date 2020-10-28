Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan saat 19.23'te Cumhuriyet Bayramı paylaşımı



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 19.23'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından saat 19.23' de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakan Çavuşoğlu, Bakan yardımcıları ve büyükelçilerin yer aldığı bir klibi paylaştı .(BC-



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