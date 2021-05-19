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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz'

-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz'

19 Mayıs kutlama videosu

( ANKARA ) -Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz" ANKARA

Sosyal Medya Şehit Bağımsızlık 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz. Cumhuriyetimiz gençlerimizin omuzlarında ilelebet payidar olsun. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" açıklamalarında bulundu. (Mİ- Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "19 Mayıs, Türk Milleti’nin kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık geleceğe inancının kuvvetlendiği gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.
(Mİ-
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