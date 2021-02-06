Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden güç alan değil, bu payelere güç veren insanlar olmalıyız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden güç alan değil, bu payelere güç veren insanlar olmalıyız. Makamlar, mevkiler, koltuklar davamıza hizmet için birer vasıtadan ibarettir. Şahsımız dahil kimsenin bu unvanları, makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirmesine rıza gösteremeyiz" dedi.
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