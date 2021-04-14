Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı'
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( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı"- " Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "GÖKTUĞ projesinde geliştirilen görüş içi hava-hava füzesi BOZDOĞAN'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." (HK-
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