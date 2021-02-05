-detaylar



( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyaset başarıyla ulaşamaz"-"TBMM'de AK Parti grubunda 54 kadın vekilimiz, kabinede 2 kadın bakanımız var. Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geçti"-"Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın sayısı yarı yarıya azaldı"-"Bugün AK Parti Kadın Kolları 5 milyon 300 bini aşan siyasi sayısıyla diğer siyasi partilerin üye sayısının toplamına yakın bir güce sahiptir"-"Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor. Ailenin değersiz hale getirilmesini alkol ve uyuşturucu bağımlılığına kadar pek çok sorun takip ediyor" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.





loading...