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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyaset başarıyla ulaşamaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyaset başarıyla ulaşamaz'

Erdoğan'ın açıklamaları

Siyasi Partiler Çalışan Kadın Siyasi Parti Harekete Geç Kadın Vekil 

-detaylar

( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyaset başarıyla ulaşamaz"-"TBMM'de AK Parti grubunda 54 kadın vekilimiz, kabinede 2 kadın bakanımız var. Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geçti"-"Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın sayısı yarı yarıya azaldı"-"Bugün AK Parti Kadın Kolları 5 milyon 300 bini aşan siyasi sayısıyla diğer siyasi partilerin üye sayısının toplamına yakın bir güce sahiptir"-"Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor. Ailenin değersiz hale getirilmesini alkol ve uyuşturucu bağımlılığına kadar pek çok sorun takip ediyor" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

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