Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Büyükelçisi Cheıkh Gueye’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende, Senegal Büyükelçisi Cheıkh Gueye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Gueye’nin eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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