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( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rutin bir atamayı üniversiteleri karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Terör iltisaklı kişilerin en ön safta aldığı eylemlerde hak arayışının uzaktan yakından ilgisi yoktur" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne videokonferans bağlantı ile katıldı.





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