Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca’yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Tınca’nın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım