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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz'

Erdoğan'ın açıklamaları

İdari İzin Toplu Taşıma Toplantı Şehir İçi 

-detaylar

( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz"- "Hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak"- “Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz"- “Düğün nişan kına vb. tüm toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi"- “Kamuda saat 16.00 bitecek şekilde dönüşümlü esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olan ve 10 yaş altı bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Özel sektör firmaları bu yönde teşvik edilecek" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı.

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