Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Politikalarımızı geliştirerek milletimize daha çok hizmet sunmanın gayreti içindeyiz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Politikalarımızı geliştirerek milletimize daha çok hizmet sunmanın gayreti içindeyiz" - ANKARA - Toplantıya katılanlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (5)
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