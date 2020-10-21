- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malta Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Theresa Cutajar’ın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (DY-
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