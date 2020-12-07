- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Büyükelçi Sazali Bin Mustafa Kamal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Sazali’nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (DY-
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