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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Malazgirt'ten bir kez daha söz veriyoruz; Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz'
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Malazgirt'ten bir kez daha söz veriyoruz; Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Malazgirt'ten bir kez daha söz veriyoruz; Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz'

Erdoğan'ın konuşması

-detaylar

( MUŞ -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malazgirt'ten bir kez daha söz veriyoruz; Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz" MUŞ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'nda konuştu.

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