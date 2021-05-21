Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7. kısmının açılışıyla beraber Kuzey Marmara Otoyolu’nun tüm bölümlerini tamamlamış oluyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
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( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7. kısmının açılışıyla beraber Kuzey Marmara Otoyolu’nun tüm bölümlerini tamamlamış oluyoruz"-"Kuzey Marmara otoyolunu Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz" İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılışını gerçekleştirdi.
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