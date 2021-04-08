Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El Muhammed El Sabah’ı Kabul etti
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( ANKARA ) ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El Muhammed El Sabah’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El Muhammed El - Sabah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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