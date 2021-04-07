Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konya'da bizim Türk yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan biri düştü ve pilotumuz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum'
Erdoğan'ın açıklamaları
( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya'da bizim Türk yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan biri düştü ve pilotumuz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum" ANKARA
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