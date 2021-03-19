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( İSTANBUL -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor"-"Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Onu o konuşmada da göreceksiniz" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



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