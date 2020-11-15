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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de - Atatürk Anıtı'nı ziyaret - LEFKOŞA

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de - Atatürk Anıtı'nı ziyaret - LEFKOŞA

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Atatürk Anıt'ını ziyareti - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Anıt özel defterinin imzalanmasıLEFKOŞA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Irak 

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