Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, sosyal mecra üzerinden değil, demokratik mecralarla yönetildiğini 2023'te bir kez daha göreceklerdir'
Erdoğanın açıklamaları
( ANKARA - 2) Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, sosyal mecra üzerinden değil, demokratik mecralarla yönetildiğini 2023'te bir kez daha göreceklerdir"-"FETÖ'den PKK'ya organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının iftiralarını Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe üzülüyoruz. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok"
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