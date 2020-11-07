Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kahramanmaraş-Göksun yolu) Yıllık toplamda 130,3 milyon lira tasarruf ediyoruz' - KAHRAMANMARAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Kahramanmaraş - Göksun yolu) Yıllık toplamda 130,3 milyon lira tasarruf ediyoruz" - KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıKAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş - Göksun arasındaki yolun açılış törenine katılarak konuşma yaptı (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş - Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.
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