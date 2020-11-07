Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kahramanmaraş-Göksun yolu) Yıllık toplamda 130,3 milyon lira tasarruf ediyoruz' - KAHRAMANMARAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kahramanmaraş-Göksun yolu) Yıllık toplamda 130,3 milyon lira tasarruf ediyoruz' - KAHRAMANMARAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Kahramanmaraş - Göksun yolu) Yıllık toplamda 130,3 milyon lira tasarruf ediyoruz" - KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıKAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş - Göksun arasındaki yolun açılış törenine katılarak konuşma yaptı (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş - Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.

Açılış Töreni Lyon Bild 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı