Cumhurbaşkanı Erdoğan:”İtalya Başbakanı’nın yapmış olduğu açıklama, tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir”



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öncelikle İtalya Başbakanı’nın yapmış olduğu açıklama, tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde, bu Draghi denilen adam, bu açıklamayı yapmak suretiyle, aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur”dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Buluşmaları kapsamında Millet Kütüphanesi’nde gençlerle buluştu. Gençlerin İtalya Başbakanı Mario Draghi’ nin skandal söylemine ilişkin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi; “Öncelikle İtalya Başbakanı’nın yapmış olduğu açıklama, tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde, bu Draghi denilen adam, bu açıklamayı yapmak suretiyle, aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur. Zaten sen atanarak oraya gelmiş birisin, seçimle gelmiş birisi değilsin. Tayyip Erdoğan’a bir defa böyle bir ifadeyi kullanabilmen için her şeyden önce senin tarihinden haberinin olması lazım ama gördük ki senin haberin yok. Biz milletimizden aldığımız güçle, milletimizin bize vermiş olduğu o irade teslimiyetiyle milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Onun için de İtalya Başbakanı’nın bu ifadeleri kullanması, kullanmaması, bunları hiç kafanıza takmayın. Biz işimize bakalım.” (HK-



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