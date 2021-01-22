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( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize de böylece bir adım daha yaklaşıyoruz"-"Küresel ekonomi idaresinin temel sütunlarından biri olan OECD'nin bir merkezinin Türkiye'de tesis edilmesini arzu ediyorduk"-"Berlin, Meksika, Tokyo ve Washington'dakilere ilaveten İstanbul'umuzda faaliyete geçecek merkezin inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "OECD İstanbul Merkezi"nin açılış törenine video mesaj gönderdi.



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