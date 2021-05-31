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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

( ANKARA )- “Restoran, kafe gibi yeme içme yerlerinde saat 07.00-21 arasında masaya servis yapılabilecek.”- “İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız.” - “Haziranı tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız.”

Allah 

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