Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Haklı yerine güçlüyü koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haklı yerine güçlüyü koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. (2)Erdoğan: "Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir"
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım