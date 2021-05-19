- Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte İstiklal Marşı’nı okudu



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Çankaya Köşkü’nde gençlerle birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı günün 102. yıl dönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde İstiklal Marşı’nı okudu. (DY-

