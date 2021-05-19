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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte İstiklal Marşı’nı okudu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte İstiklal Marşı’nı okudu

Erdoğan ve gençlerin İstiklal Marşı'nı okuması

( ANKARA ) ANKARA


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Çankaya Köşkü’nde gençlerle birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı günün 102. yıl dönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde İstiklal Marşı’nı okudu. (DY-
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