Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçen yılki sertifikalı tohum üretimimiz, bizden önceki döneme göre 8 kat artmıştır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen yılki sertifikalı tohum üretimimiz, bizden önceki döneme göre 8 kat artmıştır" - ANKARA - Toplantıya katılanlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (8)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım