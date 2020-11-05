Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün o yavru nasıl çıkarılacaktı?' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün o yavru nasıl çıkarılacaktı?" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salona gelişi - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüye gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (1)
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