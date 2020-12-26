Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz”

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( İSTANBUL -1)- Erdoğan, ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi’nin açılış törenine video konferansla katıldı İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin ve 83 milyonun faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden Eskişehir'de bulunan ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi’nin açılış törenine video konferans yöntemiyle bağlandı. Törende önemli açıklamalar yapan Erdoğan, “Pek çok ülkede ekonomiler durma noktasına gelmişken biz her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Kısır gündemlerin peşine düşmeden, gereksiz polemiklere düşmeden hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz” dedi.

“Doğal gazda dışarıya bağlılığı ciddi oranda azaltacağız” "İnşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz" diyen Erdoğan, "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye davamızda aramıza hiç kimsenin, hiçbir doğrudan ve dolaylı engelin girmesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“Bor madenine özel önem veriyoruz” Son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin en stratejik yer altı kaynaklarından olan bor madenine özel önem veriyoruz. Bor minerallerinin kullanım yelpazesini daha da genişletmeyi planlıyoruz” dedi.

“Rafine bor ürünleri üretimimiz 1,6 milyon tonu buldu” Erdoğan, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu 1935'ten 2003 yılına kadar yaklaşık 70 senede yalnızca 3 milyon metrelik sondaj yaptığını söyleyerek, “ Aynı kurum 2003 yılından bu yana yaklaşık 7,5 milyon metrelik sondaj gerçekleştirdi. 2002'de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz, bu yıl aralık ayı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu. TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan (Eti Maden) temin etmeyi planlıyoruz” dedi.

“Enerji projelerimizin engellenmesine müsaade etmeyeceğiz” Nükleer enerjiden hidroelektrik santrallerine, maden arama ve işletme faaliyetlerinden diğer yatırımlara kadar, ülkenin potansiyelini harekete geçirecek hemen her çabanın organize bir saldırıya uğradığını belirten Erdoğan, “Türkiye'nin yer altı kaynaklarından uzun yıllar boyunca yeterince istifade edememesinin sebebi bu yönde attığı adımların sabote edilmesidir. Türkiye'nin ve 83 milyonun faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.





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