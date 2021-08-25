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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün kendi sınırları içerisinde varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden, bugün bölgesinde söz sahibi bir ülkeye dönüştük'
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün kendi sınırları içerisinde varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden, bugün bölgesinde söz sahibi bir ülkeye dönüştük'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün kendi sınırları içerisinde varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden, bugün bölgesinde söz sahibi bir ülkeye dönüştük'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

( BİTLİS ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içerisinde varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden, bugün bölgesinde söz sahibi bir ülkeye dönüştük"- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta konuştu- "Artık hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize acılar vermesine, kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz"

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