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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık'

Erdoğan'ın konuşması

-detaylar

( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık"-"Ruhsar Pekcan ve Zehra Zümrüt Selçuk'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Üç yeni bakanımıza başarılar diliyorum. Bugüne kolay gelmediğimiz gibi bundan sonrasının da kolay olmayacağını biliyoruz" ANKARA

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
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