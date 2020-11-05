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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor" - ANKARA - Toplantıya katılanlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
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Lyon 

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